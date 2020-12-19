شيري عادل تفاجئ وليد توفيق بصوتها ويغني معها ديو على الهواء (فيديو)

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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فاجئت الفنانة شيري عادل، النجم وليد توفيق بصوتها وقام بغناء دويتو معها علي الهواء وذلك في برنامج صدي الملاعب.


وحلت الفنانة شيري عادل ضيفة على برنامج "صدى الملاعب" من تقديم مصطفى الآغا، برفقة الفنان وليد توفيق.

وخلال الحلقة عرضت أغنية "علمتني أعرف أحب" لوليد توفيق وطرحها في 2019.

يذكر أن شيري عادل قدمت مؤخرا حكاية "أمر شخصي" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا".

حكاية "أمر شخصي" بطولة ميدو عادل ونهال عنبر وإيهاب فهمي وإنجي خطاب وجمال عبد الناصر وعزة بهاء، من تأليف عمر عبد الحميد وإخراج محمود كامل.


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