عزة مصطفى لـ البرلمان الأوروبي: تقريركم حول مصر مرفوض.. أين أنتم من انتهاكات أردوغان؟

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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علقت الإعلامية عزة مصطفى، على مزاعم البرلمان الأوروبي بشأن وجود مشكلات تتعلق بملف حقوق الإنسان بمصر.

وقالت مصطفى خلال برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد": "أنتو فين من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، أين أنتم من الانتهاكات التركية ضد دول عديدة".

وتابعت "أنتو فين من اعتقال أردوغان لـ 292 ألف شخص، أين البرلمان الأوروبي من الانتهاكات الإثيوبية لإقليم تيجراي ؟"، متسائلة:"أين البرلمان الأوروبي من انتهاكات قطر ضد شعبها، ودعمها للإرهاب".

واختتمت "بلاش شغل البغبغان، تقريركم مرفوض شعبيا"، مطالبة البرلمان ومجلس حقوق الإنسان بدعوة البرلمان الأوروبي لزيارة مصر، والتعرف على مختلف المشروعات التي أنجزت خلال الفترة الماضية.

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