باحث: مصر تهتم بتمكين المرأة.. وتقرير البرلمان الأوروبي مسيس

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علق شادي محسن، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على تقرير البرلمان الأوروبي، الذي يزعم وجود مشكلات بملف حقوق الإنسان بمصر.



وقال محسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "مصر اهتمت بملف تمكين المرأة خلال السنوات الماضية، وتقرير البرلمان الأوروبي مسيس".



وتابع: "تقرير البرلمان الأوروبي اعتمد على الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، دون التطرق إلى تقارير منظمات حقوق إنسان زارت السجون المصرية، فضلا عن وجود ميثاق عربي لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن مصر تعامل اللاجئين كمواطنين، فضلا عن تمكين الجاليات الأجنبية.

