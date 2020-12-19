"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا



وأوضحت أن هناك اتفاقيات دولية بتصنيع اللقاح الصيني في مصر طبقا لاتفاقية جابي الدولية، وذلك من أجل توفير جرعات تكفي 20 مليون مواطن، كما تم التواصل مع شركة استرازينيكا.



قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن الأطقم الطبية ستكون الفئات الأولى بالحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وقريبا سوف يتم الإعلان على موقع وزارة الصحة تفاصيل عن اللقاحات قبل الحصول عليها.وأضافت الدكتورة نهى عاصم، خلال لقائها ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة ضمن الفئات الأولى بالحصول على لقاح كورونا.وأشارت إلى أن هناك خطوات استباقية تسير تجاه التجارب الخاصة باللقاحات، وشاركت مصر في التجربة الاكلينية الخاصة باللقاح الصيني.