"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن الأطقم الطبية ستكون الفئات الأولى بالحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وقريبا سوف يتم الإعلان على موقع وزارة الصحة تفاصيل عن اللقاحات قبل الحصول عليها.

وأضافت الدكتورة نهى عاصم، خلال لقائها ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة ضمن الفئات الأولى بالحصول على لقاح كورونا.

وأشارت إلى أن هناك خطوات استباقية تسير تجاه التجارب الخاصة باللقاحات، وشاركت مصر في التجربة الاكلينية الخاصة باللقاح الصيني.

وأوضحت أن هناك اتفاقيات دولية بتصنيع اللقاح الصيني في مصر طبقا لاتفاقية جابي الدولية، وذلك من أجل توفير جرعات تكفي 20 مليون مواطن، كما تم التواصل مع شركة استرازينيكا.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

فوز منوف وميت خلف وميت خاقان والشرقية وأبو حماد بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 29 دقيقة

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ ساعتين

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 33 دقيقة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار للأهلي قبل موقعة بطل النيجر

منذ ساعة و نصف

تعديل جديد في موعد مباراة الزمالك وجازيلي التشادي

منذ نصف ساعة

عاجل.. أزمة كبيرة تضرب الزمالك قبل موقعة جازيلي في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ 42 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

محمد صلاح: أنا من أفضل لاعبي العالم

منذ ساعة

تعرف على موقف الزمالك من ضم رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

06:50 م

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

05:32 م

تعرف على موقف الزمالك من ضم رمضان صبحي

06:47 م

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

04:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان