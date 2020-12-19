تعديل جديد في موعد مباراة الزمالك وجازيلي التشادي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أجرى مسئولو نادي الزمالك تعديلات على موعد ومكان مباراة جازيلي التشادي في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وتم الاستقرار على نقل المباراة إلى ملعب بتروسبورت على أن تقام المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

 

وجاء القرار بسبب ارتباط استاد بتروسبورت بمباراة الأهلي الليبي والترجي التونسي يومها في السادسة مساءً.

  

وتقام المباراة يوم 23 من الشهر الجاري على أن يخوض الفريقان لقاء الإياب يوم 5 من الشهر المقبل.

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