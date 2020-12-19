أستاذ الطب في نيويورك: نقل لقاح مودرينا يتم بشكل أبسط من فايزر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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توقع حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك والأستاذ بكلية الطب، أن تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية في توزيع لقاح مودرينا بعدما أخذ الموافقة الطارئة من هيئة الدواء والأغذية الأمريكية.

وقال "أمين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن نقل لقاح مودرينا يتم بشكل وإجراءات أبسط من نظيره في فايزر، مشيرًا إلى أن نقل هذا اللقاح مثله مثل لقاح الأنفلونزا.

وأشار إلى أن بدأ التطعيم بلقاح فايزر بكميات كبيرة وحتى الآن لم تظهر أي أعراض جانبية بالنسبة لمن تلقى هذا التطعيم، موضحا أن الكميات التي تم إعدامها من لقاح مودرينا لا تشير إلى وجود أي خطأ في اللقاح ولكن المشكلة كانت في الإنتاج.

وأكد أن اللقاح حساس ولذلك قد يحدث بعض الخطأ أثناء عملية الإنتاج، مناشدًا المواطنين عند الشعور بأي أعراض للفيروس أن يبدأ في تناول أدوية النقرص والكورتيزون وسيولة الدم لمنع وصول المضاعفات بالنسبة للقلب أو الرئة أو الكلى.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، قد أعلن أنه من المقرر أن تتوالى دفعات من لقاح كورونا من دولة الإمارات خلال الأيام المقبلة.

وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن وزيرة الصحة نقلت رسالة شكر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية والشعب المصري إلى دولة الإمارات حكومة وشعبا خلال زيارتها لدولة الإمارات لتوريد الشحنة الأولى من لقاح "سينوفارم" إلى مصر.

ولفت إلى أن وزيرة الصحة التقت بوزير الصحة الإماراتي اليوم وبحثوا خطة توريد دفعات من اللقاح إلى مصر

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