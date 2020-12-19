الصحة: التجارب السريرية على اللقاح الصيني مستمرة لمدة عام

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن هناك لجان تضم عدد من التخصصات في وزارة الصحة للاطمئنان على جودة اللقاح الصيني لعلاج فيروس كورونا المستجد، للتأكد من درجة أمانه وفاعليته.

وأكدت الدكتورة نهى عاصم، خلال لقائها ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن الحصول على لقاح فيروس كورونا اختياري وليس اجباريا.

ولفتت إلى أنه كلما أصبحت المناعة قوية لدى المريض أصبح عدد الإصابات بفيروس كورونا أقل، مشيرة إلى أنه لا يوجد شهادة تثبت أخذ لقاح فيروس كورونا.

ونوهت أن التجارب السريرية للقاح الصيني مستمرة على مدار عام، بالإضافة إلى تجارب على أدوية لعلاج فيروس كورونا وسوف يتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

أخبار تهمك

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

فوز منوف وميت خلف وميت خاقان والشرقية وأبو حماد بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 29 دقيقة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعديل جديد في موعد مباراة الزمالك وجازيلي التشادي

منذ نصف ساعة

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على موقف الزمالك من ضم رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

خبر سار للأهلي قبل موقعة بطل النيجر

منذ ساعة و نصف

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. أزمة كبيرة تضرب الزمالك قبل موقعة جازيلي في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 33 دقيقة

محمد صلاح: أنا من أفضل لاعبي العالم

منذ ساعة

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ 42 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

06:50 م

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

05:32 م

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

04:33 م

تعرف على موقف الزمالك من ضم رمضان صبحي

06:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان