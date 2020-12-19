هند صبري وسوسن بدر تتعاقدان على الجزء الثاني من "عايزة اتجوز"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تعاقدت الفنانة هند صبري والفنانة سوسن بدر على الجزء الثاني من مسلسل "عايزة اتطلق" ومن المقرر أن يعرض على المنصة "نتفليكس".

المسلسل من إخراج هادي الباجوري، ومن المقرر أن يبدأو في تحضيرات العمل خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم عرضه في "نتفليكس" منتصف 2021.

يذكر أن هند صبري تواصل تصور فيلم "السرب"، التي تقوم ببطولته إلى جانب أحمد السقا، قصي خولي، دياب، ويظهر فيه عدد كبير من ضيوف الشرف مثل شريف منير، أحمد حاتم، كريم فهمي، آسر ياسين، ومن تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي.

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