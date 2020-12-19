عضو مجلس الشيوخ: الدولة المصرية لا سلطان عليها وبيان الإتحاد الأوروبي مزيفا

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قال النائب محمود عزت، عضو مجلس الشيوخ، ان الغرفة البرلمانية الثانية تعتبر عقل الدولة المصرية المفكر في مختلف التخصصات، حيث يضم المجلس تخصصات وقامات ستفيد الدولة المصرية الفترة المقبلة.



وأشار "عزت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن مجلس الشيوخ أصدر اليوم بيانا يفند فيه كل ما جاء في تقرير البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر، وكان بيانا وافيا، وأكد أن الدولة المصرية لا سلطان عليها.



وأكد أنه لن يسمح لأي طرف أن يتدخل في الشئون المصرية، معتبرا ان بيان البرلمان الأوروبي كان مزيفا، ومجتزأ للحقائق والوقائع.

