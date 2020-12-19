نائب بالشيوخ ينتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:56 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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انتقد المهندس أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وقال قطب، في بيان له اليوم،السبت، أن تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والغير حقيقة، واصفًا تقريره بـ«المُسيس».


وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الاتحاد الأوروبي يدعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة، نظرا لأن القرار أعتمد على تقارير مغالطة من قبل منظمات مشبوهه تخدم أجندات إرهابية، تسعى بكل الطرق لاحداث حالة من القلاقل وعدم الاستقرار في الدولة المصرية.

وأوضح عضو الشيوخ، أن تقرير البرلمان الأوروبي تناسي وتغافل حجم الانجازات والمشروعات التنمية التى حققتها الدولة المصرية وذلك بشهادة كبري المنظمات الاقتصادية الدولية.

وطالب القيادى بمستقبل وطن، البرلمان الأوروبي بضرورة مراجعه مواقفه تجاه مصر، وان يتلقي حقائق المعلومات والبيانات من مصادرها المشروعه خاصة وأن مصر ليس لديها شئ تخفيه ومنفتحه على الجميع وبكل شفافية.

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