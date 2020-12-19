خالد النبوي يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل أعماله المقبلة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements



كشف الفنان خالد النبوي عن أعماله الجديدة التي يستعد لها خلال الفترة القادمة، وعن موعد عرضها.

وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قال خالد :" إنتهينا من تصوير فيلم "قمر 14 " ، وسيطرح في بداية السنة الجديدة، وأتمنى أن ينل إعجاب الجمهور" .

وأستكمل خالد حديثه قائلاً:" بدأت اليوم تصوير فيلم أهل الكهف للسيناريست أيمن بهجت قمر والمنتج وليد منصور والمخرج عمرو عرفه" .


يشارك في بطولة فيلم "أهل الكهف" الكثير من النجوم، منهم الفنان خالد النبوي، وغادة عادل، وفتحي عبدالوهاب، وآخرين، وتعود أحداثه إلى الزمن الماضي.

تدور قصة فيلم "أهل الكهف" عن عام 250 ميلاديا، والمقرر تصويره في عدد كبير من الدول الأجنبية، ودولتين عربيتين أحدهما المغرب، على أن يكون جاهزا للعرض مع نهاية شهر مايو القادم؛ استعدادا لموسم عيد الأضحى.

أخبار تهمك

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

منذ ساعة

محمد صلاح: أنا من أفضل لاعبي العالم

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تعرف على موقف الزمالك من ضم رمضان صبحي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. أزمة كبيرة تضرب الزمالك قبل موقعة جازيلي في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

منذ 38 دقيقة

خبر سار للأهلي قبل موقعة بطل النيجر

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 5 ساعات

فوز منوف وميت خلف وميت خاقان والشرقية وأبو حماد بالقسم الثالث

منذ حوالي 3 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعديل جديد في موعد مباراة الزمالك وجازيلي التشادي

منذ ساعة و 10 دقيقة

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار في الليجا

منذ 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 م

خاص.. الصفاقسي التونسي يُنقذ الأهلي من ورطة لاعبه

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

02:27 م

"الصحة": تصنيع اللقاح الصيني في مصر قريبا

07:10 م

الأهلي يرفض طلب موسيماني.. تعرف على التفاصيل

06:50 م

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

05:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان