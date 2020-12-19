تراجع مبيعات الشركات الكورية الجنوبية 3.2% خلال الربع الثالث من 2020

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:35 م
كورويا الجنوبية
كورويا الجنوبية
وكالات
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ظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي أن مبيعات الشركات الكورية الجنوبية تراجعت بوتيرة أبطأ في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، مع تحسن أداء قطاع التصنيع وسط تحسن الصادرات.

وانخفضت مبيعات الشركات المحلية بنسبة 3.2 في المئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متباطئة من انخفاض قياسي بلغ 10.1 في المئة في الربع الثاني.

وتراجعت وتيرة الانخفاض في مبيعات الشركات في الربع الثالث، ولكنها سجلت انخفاضا للربع السابع على التوالي.

وتشمل البيانات ربع السنوية 20 ألفا و914 شركة خاضعة للتدقيق الخارجي.

وخلال الربع الماضي، تراجعت مبيعات قطاع التصنيع والشركات الكبرى بوتيرة أبطأ بشكل ملحوظ مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، حيث ظلت صادرات الرقائق قوية وزاد إنتاج السيارات رغم تفشي وباء كوفيد.19- كما شهد قطاع التصنيع انخفاضا في مبيعاته بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بانخفاض قدره 12.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني.

 

وانخفضت مبيعات الشركات الكبرى بنسبة 3.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بانخفاض بنسبة 11.3 في المئة في الربع الثاني.

وبحسب المركزي الكوري، تحسنت ربحية الشركات أيضًا في الربع الثالث، بفضل زيادة أرباح شركات صناعة الإلكترونيات والبتروكيماويات.

وبلغ متوسط نسبة الربح التشغيلي 6 في المئة في الربع الثالث، مقارنة بـ 4.7 في المئة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضح البنك أن متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية، وهو مقياس للصحة المالية، بلغ 86.8 في المئة بنهاية سبتمبر الماضي.

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كوريا الجنوبية الشركات الكورية الجنوبية

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