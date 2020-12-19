مجدي سخي يعلن عدم اكتمال النصاب القانوني لعموميتي القاهرة والجيزة للمحامين

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements


أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعيات العمومية لإنشاء نقابة فرعية جديدة وانتخابات الفرعيات، نتيجة جمعيتي القاهرة والجيزة، اللتين انعقدتا اليوم السبت.

وأكد مجدي سخي وكيل النقابة ورئيس اللجنة المشرفة، بأن الجمعيتين انعقدتا بناء على قرار مجلس النقابة بجلسة 28112020، ووافق على إنشائهما وكان لزاما أن يتم العرض على الجمعية العمومية الممثلة لكل منهما.

وأوضح أن إجمالي الحضور بالجمعية العمومية للقاهرة 808 أعضاء، حيث حضر 144 من القاهرة الجديدة، و52 من حلوان، و398 من شمال القاهرة، و214 من جنوب القاهرة، مضيفا: «لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية، وتبقى النقابات الفرعية الأربعة كما هي تمثل جمعياتها العمومية».

وعن الجيزة، كشف «سخي»: «حضر 151 عضوا من شمال الجيزة، و311 عضوا من جنوب الجيزة، بإجمالي 462 عضوا، مما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني وتبقى نقابتي شمال وجنوب الجيزة ممثلة لجمعيتهما العمومية».

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

منذ حوالي 4 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح يُحلق في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

منذ ساعة الا ربع

خبر سار للأهلي قبل موقعة بطل النيجر

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعتين

فوز منوف وميت خلف وميت خاقان والشرقية وأبو حماد بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أزمة كبيرة تضرب الزمالك قبل موقعة جازيلي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أبو تريكة يفجر مفاجأة بشأن محمد صلاح في ليفربول

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

05:32 م

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

04:33 م

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

03:33 م

فوز منوف وميت خلف وميت خاقان والشرقية وأبو حماد بالقسم الثالث

05:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان