عبدالعاطي عن نظم الري الحديثة: "خير لكل المصريين"

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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن استخدام نظم الري الحديثة يساهم في تحسين نوعية المنتج الزراعي، ويقلل كميات المياه المستخدمة في الري.



وأشار "عبدالعاطي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن الري الحديث يساهم أيضا في تقليل تركيز المبيدات، والتلوث في مياه الصرف، لافتا إلى أن الإنتاجية تكون أعلى بنحو 20% وتصل إلى 50% في بعض الزراعات، وهو ما يساهم في زيادة دخل الفلاح.



وأضاف وزير الري والموارد المائية، "نظم الري الحديثة سيكون فيها خير لكل المصريين".

