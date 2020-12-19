عبدالعاطي عن نظم الري الحديثة: "خير لكل المصريين"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن استخدام نظم الري الحديثة يساهم في تحسين نوعية المنتج الزراعي، ويقلل كميات المياه المستخدمة في الري.

وأشار "عبدالعاطي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن الري الحديث يساهم أيضا في تقليل تركيز المبيدات، والتلوث في مياه الصرف، لافتا إلى أن الإنتاجية تكون أعلى بنحو 20% وتصل إلى 50% في بعض الزراعات، وهو ما يساهم في زيادة دخل الفلاح.

وأضاف وزير الري والموارد المائية، "نظم الري الحديثة سيكون فيها خير لكل المصريين".

أخبار تهمك

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

أبو تريكة يفجر مفاجأة بشأن محمد صلاح في ليفربول

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعتين

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ حوالي 6 ساعات

فوز منوف وميت خلف وميت خاقان والشرقية وأبو حماد بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أزمة كبيرة تضرب الزمالك قبل موقعة جازيلي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

صلاح يُحلق في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

منذ ساعة الا ربع

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

خبر سار للأهلي قبل موقعة بطل النيجر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

منذ حوالي 4 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

05:32 م

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

04:33 م

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

03:33 م

فوز منوف وميت خلف وميت خاقان والشرقية وأبو حماد بالقسم الثالث

05:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان