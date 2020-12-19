عقب ورود خطابات المحاكم.. «المحامين»: نعلن اليوم عن أماكن الجمعيات العمومية بأربع محافظات

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
آيات عامر _ اسماء قورة
Advertisements


أكد مجدي سخي رئيس اللجنة المشرفة على الجمعيات العمومية وانتخابات الفرعيات، وكيل مجلس النقابة العامة للمحامين، علي أن اللجنة ورد إليها صباح اليوم السبت، خطابين من رئيسي محكمتي شمال وجنوب أسيوط، موجهين إلى نقابتي أسيوط الفرعيتين، يفيدان بأنه غير متاح عقد أي جمعيات عمومية سواء عادية أو غير عادية داخل مقر المحكمة وجزئياتها نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال اجتماعه يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح «سخي»، بأن اللجنة تعكف على إيجاد بدائل لمقار تلك المحاكم، وسوف تعلن مساء اليوم عن مقار إبداء الرأي للجمعيات العمومية لكل من القليوبية، الدقهلية، أسيوط، والشرقية، والمقرر عقدهم غدا الأحد، وفقا لما هو معلن في وقت سابق.

وفي سياق متصل، قال «سخي»، إن اللجنة تعكف في الوقت الحالي على متابعة علية إبداء الرأي في المقار المخصصة لذلك، للجمعية العمومية لكل من القاهرة والجيزة، للموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية جديدة تضم دائرتها أكثر من محكمة ابتدائية واحدة.
يشار إلى أن رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية خاطب النقابة الفرعية وأبلغها بعدم استعداد مقار المحكمة وجزئياتها لاستقبال أي جمعيات عمومية لذات السبب الذي أوضحه رئيسي محكمتي شمال وجنوب أسيوط.

هذا وانطلقت صباح اليوم السبت، عمليات الاقتراع من قبل أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بالقاهرة، للتصويت على إنشاء نقابة القاهرة التي تضم دائرتها المحاكم الابتدائية لشمال القاهرة، وجنوب القاهرة، وحلوان، والقاهرة الجديدة.

أخبار تهمك

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

فوز منوف وميت خلف وميت خاقان والشرقية وأبو حماد بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

خبر سار للأهلي قبل موقعة بطل النيجر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعتين

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أبو تريكة يفجر مفاجأة بشأن محمد صلاح في ليفربول

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أزمة كبيرة تضرب الزمالك قبل موقعة جازيلي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح يُحلق في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

منذ 43 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

05:32 م

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

04:33 م

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

03:33 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

03:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان