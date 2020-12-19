لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 8 مناطق بدسوق في كفر الشيخ

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أعلنت المهندسة عايدة ماضي، رئيسة مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، قطع التيار الكهربائي عن 8 مناطق بمدينة دسوق لمدة يومين من الساعة العاشرة صباحا حتي الساعة الثالثة عصرا، وذلك لإجراء الصيانة الدورية



وأضافت ماضي، في بيان، أن المناطق التي ستشهد قطع التيار الكهربائي عنها هي: داير الناحية، وشارع سيدى إبراهيم، وشارع زعلوك، أرض محرم، وشارع سعد، وخلف عمر أفندي، وشارع جابر الريفي، والحدادين" لمغذي السمادوني، شارع الموقف القديم، وشارع عبده زغلول، ومنطقة الكشلة، فم الصعيد، وشارع الشركات، ومنطقة أرض مفتاح.



وأوضحت رئيس مركز ومدينة دسوق، أن الإنقطاع يبدأ من اليوم ويستمر حتي غدا الأحد.