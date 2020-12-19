هتك عرض تلميذ علي يد طالب إعدادي في الدقهلية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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استدرج طالب إعدادي تلميذ بالصف الاول الإبتدائي بمركب صيد علي شاطي بحيرة المنزلة وهتك عرضه.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ وتحرير محصر من والدة طفل بهتك عرضه علي يد طالب إعدادي.

حررت "هبة م ذ ع ع " 37 سنه ربة منزل ومقيمة شارع بورسعيد بندر المطرية بقيام "محمد ا م ال" 13 سنه طالب يالصف الاول الاعدادي ومقيم الغصنة بندر المطرية باستدراج نجلها احمد ا م ا" 6 سنوات تلميذ بالصف الاول الابتدائي لمراكب صيد بشاطي بحيرة المنزلة بندر المطرية، وتعدي عليه بهتك عرضه.

تمكن رجال مباحث المطرية مم ضبط المتهم وبمواجهته انكر ما نسب اليه من إتهام بهتك عرض التلميذ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3578 اداري مركز المطرية وحاري استكمال الفحص للعرض علي النيابة العامة.

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