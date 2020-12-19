رسميا .. مصر الأول .. والجزائر الثانى .. والمغرب الثالث .. وتونس السابع .. بختام البطولة الإفريقية للجودو
السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:28 م
الفجر الرياضي
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أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية رقم 41 التى اختتمت مساء اليوم بمدغشقر والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين ، رسميا جدول ترتيب الدول التي حصلت على ميداليات ذهبية فى البطولة وعددها تسع دول .
احتلت مصر قمة الترتيب برصيد تسع ميداليات متنوعة بواقع 5 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين ، وبفارق ثلاث ذهبيات عن الجزائر التى حلت فى المركز الثانى برصيد ست ميداليات منها ذهبيتان وثلاث فضيات وبرونزية واحدة ، وجاءت المغرب فى المركز الثالث برصيد 8 ميداليات متنوعة ، بواقع ذهبية واحدة وخمس فضيات وبرونزيتين ، واحتل المنتخب الكاميروني المركز الرابع برصيد 4 ميداليات ، منها ذهبية وفضية وبرونزيتين ، واحتلت جنوب إفريقيا المركز الخامس برصيد 4 ميداليات ، منها ذهبية واحدة وثلاث برونزيات ، وحل المنتخب السنغالي فى المركز السادس برصيد ميداليتين ، بواقع ذهبية وبرونزية ، وجاء المنتخب التونسى الملقب بنسور قرطاج فى المركز السابع برصيد ميداليتين ، بواقع ذهبية وبرونزية ، وجاء فى المركز الثامن وقبل الأخير منتخب غينيا بيساو بذهبية واحدة ، وحل المنتخب الإنجولى فى المركز التاسع والأخير فى جدول الترتيب برصيد ذهبية واحدة .