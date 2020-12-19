نزيف حاد.. سقوط فتاة في أثناء ربط حبل الغسيل بالدقهلية







وبالتحقيقات أقر والدها سقوطها من الطابق الثاني بمنزلها أثناء قيامها بربط حبل الغسيل فاختل توازنها وسقطت أرضا.



وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

أصيبت طفلة بنزيف بالمخ وغيبوبه نتيجه سقوطها من الطابق الثاني بمنزلها بقريه منيه سندوب دائره مركز المنصورة بمحافظه الدقهلية.حيث تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد وصول طالبه لمستشفى المنصورة الدولي مصابه بغيبوبة.وعلي الفور انتقل ضباط المركز إلي المستشفي وتبين اصابه الطالبة إيمان مجدي، 16 سنة.