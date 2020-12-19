أحمد فلوكس يخضع لتمارين قاسية

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شارك الفنان أحمد فلوكس، جمهوره ومتابعيه بـفيديو جديد له من داخل الجيم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهر "فلوكس" في الفيديو وهو يماريس رياضة رفع الأثقال، وحاز الفيديو على الكثير من الاعجابات.





وكشف الفنان أحمد فلوكس مؤخرا إن أسوأ شيء حدث له في حياته هو أنه تعرض للسحر، موضحا أنه شك في أحد الأشخاص بالتسبب في طلاقه لـ هنا شيحة.



وأضاف أحمد فلوكس خلال لقاء مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس المذاع على قناة الحياه، انه كان يشعر بأشياء غريبة وانه مسلوب الإرادة وكاره التمثيل، قائلا: "عندى فلوس وبفتح شركات وبكسب فلوس كتير لكنى مش حاسس بحاجة".



ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة،ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021.



"سفينة نوح" من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وكان أخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.