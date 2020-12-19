انهيار جزئي لعقار بالدقهلية دون خسائر

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شهدت مدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، انهيار جزئي لعقار قديم دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.



وكانت اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بمنطقة النخل بمدينة السنبلاوين، دون وقوع إصابات أو تلفيات.



وانتقل ضباط مباحث المركز ومسؤولي رئاسة المركز لمكان البلاغ، وتبين أن العقار قديم ومكون من طابقين، ومشيد بالطوب الأحمر ومعروش بالعروق الخشبية والسدة، على مساحة 240 مترًا، وخال من السكان، وملك ورثة عوض الله ر. ح، وسقطت واجهت الطابق الثاني.



وبسؤال روفائيل ع. ا. من ورثة العقار، بالمعاش، أقر بأن سبب الانهيار قدم حالة المبنى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11824 إداري السنبلاوين لسنة 2020، وجار العرض على النيابة العامة، ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط.