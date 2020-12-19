انهيار جزئي لعقار بالدقهلية دون خسائر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:27 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
شهدت مدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، انهيار جزئي لعقار قديم دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بمنطقة النخل بمدينة السنبلاوين، دون وقوع إصابات أو تلفيات.

وانتقل ضباط مباحث المركز ومسؤولي رئاسة المركز لمكان البلاغ، وتبين أن العقار قديم ومكون من طابقين، ومشيد بالطوب الأحمر ومعروش بالعروق الخشبية والسدة، على مساحة 240 مترًا، وخال من السكان، وملك ورثة عوض الله ر. ح، وسقطت واجهت الطابق الثاني.

وبسؤال روفائيل ع. ا. من ورثة العقار، بالمعاش، أقر بأن سبب الانهيار قدم حالة المبنى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11824 إداري السنبلاوين لسنة 2020، وجار العرض على النيابة العامة، ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

أخبار تهمك

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعتين

فوز منوف وميت خلف وميت خاقان والشرقية وأبو حماد بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

خبر سار للأهلي قبل موقعة بطل النيجر

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أزمة كبيرة تضرب الزمالك قبل موقعة جازيلي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 4 ساعات

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ حوالي 6 ساعات

صلاح يُحلق في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

منذ 42 دقيقة

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

أبو تريكة يفجر مفاجأة بشأن محمد صلاح في ليفربول

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

05:32 م

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

04:33 م

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

03:33 م

فوز منوف وميت خلف وميت خاقان والشرقية وأبو حماد بالقسم الثالث

05:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان