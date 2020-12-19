حملة للتوعية بأهمية استخدام المفردات العربية بجامعة القصيم

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أقامت جامعة القصيم، مُمثلة بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، أمس ، حملة توعوية للتعريف بأهمية استخدام المفردات العربية في عدد من متاجر القهوة بمنطقة القصيم، وذلك ضمن الفعاليات المختلفة التي تنظمها الجامعة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، والذي يوافق يوم 18 ديسمبر من كل عام.

 

ووزعت الحملة أكثر من 1445 من التوزيعات المختلفة في متاجر القهوة شملت ورود، وأكواب قهوة، وبروشورات، وقطع شكولاتة، وملصقات تحمل رسائل مختلفة تحث على استخدام اللغة العربية في حياتنا اليومية، كما تنوعت الفقرات والمحاضرات المقدمة خلال الحملة ومنها محاضرة بعنوان "اللغة العربية وجيل اليوم"، ومحاضرة تعريفية بمجامع اللغة العربية والهدف من إنشائها وأماكن وجودها ورسالتها والدور الذي تقوم فيه.

 

كما طرحت الحملة العديد من الأسئلة التثقيفية والتعريفية بأهمية الاعتزاز باللغة العربية، مع توزيعات مختلفة، تحث على ضرورة إحياء تحدث العربية عند طلب كوب القهوة، مع وضع ورقة للتنبيه لضرورة التحدث بالعربية، وتوزيعات بعنوان "تحدث العربية" على العاملين وزوار المتاجر.

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