إصابة 6 أشخاص في مشاحرة بين عائلتين بالدقهلية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:26 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر مشاجرة بين عائلتين لخلافات الجيرة بمركز تمي الأمديد، بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين بعزبة الفتح الجديد بتمي الأمديد. 

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين أن طرفي المشاجرة والمصابين هم صديق ج. م. 42 سنة – صاحب فرن، ومصابًا بجرح قطعي في الجبهة، وشقيقيه منصور 40 سنة – أمين شرطة من قوة مركز شرطة بني عبيد، ومصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه كسر بمعصم اليد اليسرى، ورضا 35 سنة – أمين شرطة من قوة مركز شرطة تمي الأمديد، ومصابًا بكدمات متفرقة بالجسم، وزوجة الأو تقية ف. ع 35 سنة – ربة منزل، وزوجة الثاني زينب م. م. م. 38 سنة – ربة منزل، ومصابة بجرح في فروة الرأس “طرف أول”، ومحمود ع. ف. 26 سنة – غنام، ومحمد ص. م. 38 سنة – تاجر ماشية، ومصابًا باشتباه كسر بمشط القدم وجرح بفروة الرأس، وأشرف م. أ. 45 سنة – فلاح، ومصابًا باشتباه كسر بمشط القدم اليمنى وجرح بفروة الرأس “طرف ثان”.

وبالتحريات تبين أن مشادة كلامية وقعت بين الطرفين بسبب الجيرة ولعب الأطفال، وتطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كلًا منهم على الآخر بالضرب بالعصى، ما تسبب في حدوث الإصابات.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6663 لسنة 2020 جنح تمي الأمديد، وجار العرض على النيابة العامة.

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