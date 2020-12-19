خالد النبوي يهدي جائزة الدير جيست للفنان الراحل محمود ياسين .. ويوجه رسالة لجمهوره

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشر الفنان خالد النبوي مجموعة من الصور له، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وكانت الصور آثناء تكريمه في مهرجان الدير جيست، وعلق على الصور قائلاً:"جائزة أفضل ممثل عن فيلم يوم ليلة، بتصويت الجمهور من مجلة الدير جيست، شكؤا لجمهور الحبيب الغالي، والجائزة إهداء لروح الفنان الراحل العظيم محمود ياسين" .


حضر الفنان خالد النبوي، مهرجان الدير جيست ، ونالت الاطلالة الكثير من التفاعل والإعجابات من المصورين على الريد كاربت.


وظهر خالد النبوي على الريد كاربت بإطلالة أنيقة مرتدي بدلة سوداء، وببيونة سوداء أيضاً وقميص أبيض اللون، ولم يتكلف في استخدام الاكسسورات وفإرتدى ساعة في يده اليسار.



يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ريهام حجاج ومحمود حميدة وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.

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