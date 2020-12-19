تعليم جدة يختتم فعاليات مسابقة اللغة العربية الافتراضية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:15 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ممثلة في مكتب تعليم الشمال اليوم، فعاليات مسابقة اللغة العربية الافتراضية التي شارك فيها أكثر من 1300 طالب ، واستهدفت الطلاب في مرحل التعليم العام .

 

وأوضح مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد بن محمد أن المسابقة التي نظمتها شعبة اللغة العربية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية ، تحتفي بلغة القران الكريم .. اللغة العربية الخالدة ، والتي تعد مصدر فخر واعتزاز للجميع وتمثل هوية العرب والمسلمين

 .

وأكد حرص مثل هذه الفعاليات على استثمار أوقات الطلاب بشكل جيد لتوعيتهم بأهمية اللغة العربية ، ورصد تفاعلهم وتبث روح التنافس فيما بينهم ، وترسبخ حبهم للغتهم الخالدة ، حاثاً أبناءها الطلاب على المشاركة ، في هذه الفعاليات الكفيلة بتوثيق انتمائهم للغتهم العرببة .

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