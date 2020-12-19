تعليم جدة يختتم فعاليات مسابقة اللغة العربية الافتراضية
السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:15 م
الفجر السعودي
Advertisements
اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ممثلة في مكتب تعليم الشمال اليوم، فعاليات مسابقة اللغة العربية الافتراضية التي شارك فيها أكثر من 1300 طالب ، واستهدفت الطلاب في مرحل التعليم العام .
وأوضح مدير مكتب التعليم بشمال جدة
حميد بن محمد أن المسابقة التي نظمتها شعبة اللغة العربية بمناسبة اليوم العالمي
للغة العربية ، تحتفي بلغة القران الكريم .. اللغة العربية الخالدة ، والتي تعد
مصدر فخر واعتزاز للجميع وتمثل هوية العرب والمسلمين
.
وأكد حرص مثل هذه الفعاليات على
استثمار أوقات الطلاب بشكل جيد لتوعيتهم بأهمية اللغة العربية ، ورصد تفاعلهم وتبث
روح التنافس فيما بينهم ، وترسبخ حبهم للغتهم الخالدة ، حاثاً أبناءها الطلاب على
المشاركة ، في هذه الفعاليات الكفيلة بتوثيق انتمائهم للغتهم العرببة .
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا