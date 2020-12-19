تعليم جدة يختتم فعاليات مسابقة اللغة العربية الافتراضية

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ممثلة في مكتب تعليم الشمال اليوم، فعاليات مسابقة اللغة العربية الافتراضية التي شارك فيها أكثر من 1300 طالب ، واستهدفت الطلاب في مرحل التعليم العام .

وأوضح مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد بن محمد أن المسابقة التي نظمتها شعبة اللغة العربية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية ، تحتفي بلغة القران الكريم .. اللغة العربية الخالدة ، والتي تعد مصدر فخر واعتزاز للجميع وتمثل هوية العرب والمسلمين

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وأكد حرص مثل هذه الفعاليات على استثمار أوقات الطلاب بشكل جيد لتوعيتهم بأهمية اللغة العربية ، ورصد تفاعلهم وتبث روح التنافس فيما بينهم ، وترسبخ حبهم للغتهم الخالدة ، حاثاً أبناءها الطلاب على المشاركة ، في هذه الفعاليات الكفيلة بتوثيق انتمائهم للغتهم العرببة .