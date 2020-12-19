بعد 10 سنوات انتظار.. سيدة تتحدي "كورونا" وتنجب طفلها في العزل بكفر الشيخ

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أعلنت مستشفي قلين المركزي بمحافظة كفر الشيخ، إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بفيروس كورونا توجد داخل قسم العزل بالمستشفي للعلاج، وذلك بعد انتظار السيدة 10 سنوات لإتمام ذلك الحمل حتي لجأت لحمل الأنابيب وبالفعل تم ولادة طفل الأنابيب بنجاح وهو بصحة جيدة.



حيث تم حجز السيدة بقسم العزل بمستشفى قلين المركزى مصابه بفيروس كورونا منذ أيام، وهى حامل فى الشهر التاسع وعند مرور الدكتور خليل منصور، مدير المستشفى، تم تبليغه من المشرفات بأن الأم الحامل تتألم بشدة، وعلي الفور قام مدير المستشفي بإستدعاء الدكتور رضا قنديل، اخصائي النساء والتوليد بالمستشفى واتخذوا قرار سرعة إجراء عملية الولاده بشكل فوري.



وعلي الفور، تم تشكيل فريق الطؤارى والمكون الدكتور خليل منصور، من مدير المستشفىؤ والدكتور رضا قنديل، اخصائي النساء والتوليد، والدكتور عاصم عزب، اخصائي التخدير، وعدد من الممرضين والممرضات والفنيين " باسم، مروة، أبانوب، إبراهيم عامر"، وتم تجهيز غرفة العمليات.



وتمت العملية بنجاح والأم والمولود بصحة جيدة وتم حجز الام بقسم النساء بغرفة خاصه بها وصرف العلاج لها والمتابعة الدورية من طبيب العزل وطبيب النساء.