بهذه الطريقة... محمد الشرنوبي يروج لفيلمه "بنات ثانوي"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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شارك الفنان محمد الشرنوبي جمهوره، بنشر فيديو جديد له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكان الفيديو إعلان ترويجي لفيلم "بنات ثانوي" ، أنه سيعرض على منصة شاهد.

ويستعد محمد الشرنوبي لمسلسل "لؤلؤ" والذي يشارك به عدد من الفنانين منهم مي عمر وأحمد زاهر وأحمد مجدي وسلوى عثمان.

وفي سياق آخر، يُشارك الفنان محمد الشرنوبي في فيلم "قمر 14"، وهو من إخراج هادى الباجوري،
والفيلم يضم 5 حكايات، ويُشارك في الحكاية الأولى غادة عادل، كريم فهمي، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والثانية أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، والرابعة دينا الشربيني، وأحمد الفيشاوي، ومحمد علاء، ليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوي وشيرين رضا.

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