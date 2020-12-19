من الأحد إلى الجمعة.. تعرف على حالة الطقس وأماكن هطول الأمطار

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:12 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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مع بداية فصل الشتاء، وحدوث موجات من الطقس السيئ والتقلبات الجوية، فى عدد من المحافظات، شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الإعلان عن توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وإتاحتها للمواطنين، حتى يمكنهم الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة، كما شدد مدبولي على ضرورة إفادة الأجهزة الحكومية المختلفة، والمحافظات، لاتخاذ تدابيرها، والاستعداد للتعامل مع أى آثار ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، أو عن سقوط الأمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لشفط ورفع تراكمات المياه من الطرق، وتسيير الحركة المرورية التى قد تتعطل بسبب برك المياه.

كما يتم الإعلان عن الظواهر الجوية المختلفة، وخصوصا الشبورة المائية، حتى يتوخى جمهور المسافرين الحذر، وحتى يتخذ السائقون ومستقلو الطرق الاحتياطات اللزمة، لمنع وقوع الحوادث، فى ظل انعدام الرؤية.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من غد الأحد 20 ديسمبر 2020، وحتى يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

يوم الأحد 20 ديسمبر 2020:

- شبورة مائية كثيفة صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الإثنين 21 ديسمبر 2020:

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020:

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من الوجه البحرى، على فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الخميس 24 ديسمبر 2020:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من الوجه البحرى، على فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020:

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق.

كما أكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومى.

وعن طقس الغد، يسود طقس معتدل السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والقاهرة، والوجه البحرى، وشمال الصعيد، دافىء على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد على شمال البلاد، شديد البرودة على جنوب البلاد ليلا، والرياح معتدلة.

ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحا، إذ إنها ستكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية، والقاهرة، والوجه البحرى، ومدن القناه، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومتر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
من الأحد إلى الجمعة.. تعرف على حالة الطقس وأماكن هطول الأمطار
من الأحد إلى الجمعة.. تعرف على حالة الطقس وأماكن هطول الأمطار

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حالة الطقس توقعات الأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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