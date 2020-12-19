الجيش السوداني يواصل تقدمه داخل "الفشقة" المتاخمة للحدود مع إثيوبيا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:45 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

 واصلت القوات المسلحة السودانية تقدمها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة (المتاخمة للحدود مع اثيوبيا).

 

وذكرت وكالة السودان للأنباء"(سونا" اليوم السبت أن هذا التقدم يهدف إلى "إعادة الأراضي المغتصبة والتمركز في الخطوط الدولية وفقا لاتفاقيات العام 1902".

 

وأضافت "سونا" أن القوات المسلحة أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة للمناطق الأمامية بالشريط الحدودي، مع إثيوبيا.

 

كما استقبلت قيادة الفرقة الثانية مشاة، في القضارف (شرق السودان)، قافلة دعم ومؤازرة قدمتها قبيلتي البنى عامر والحباب بولايتي كسلا والقضارف، برئاسة الناظر علي دقلل ناظر قبائل البنى عامر، ووكيل ناظر الحباب محمد علي.

 

وأكد الناظر دقلل، وقوف أهل شرق السودان، وقبائل البنى عامر والحباب، مع الجيش السوداني لـ "صد العدوان الغاشم الذي يستهدف الأرض والعرض"، مشددا على استمرار عمليات الإسناد والمؤازرة "حتى يتم استلام أراضي الفشقة كافة".

 

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اختتم اليوم السبت زيارة للمنطقة العسكرية الشرقية، استغرقت ثلاثة أيام، عائدا إلى الخرطوم بعد أن اطمأن على الترتيبات الأمنية والعسكرية بالمنطقة العسكرية الشرقية بقيادة الفرقة الثانية مشاة.

 

وكانت القوات المسلحة السودانية، أعلنت أن قوات تتبعها، تعرضت لكمين من قوات وميليشيات إثيوبية، داخل الأراضي السودانية، نتج عنه خسائر في الأرواح والمعدات.

 

أخبار تهمك

عاجل.. أزمة كبيرة تضرب الزمالك قبل موقعة جازيلي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار للأهلي قبل موقعة بطل النيجر

منذ ساعة الا ربع

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعتين

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أبو تريكة يفجر مفاجأة بشأن محمد صلاح في ليفربول

منذ أقل من ساعتين

صلاح يُحلق في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

منذ ساعة الا ربع

فوز منوف وميت خلف وميت خاقان والشرقية وأبو حماد بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

05:32 م

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

04:33 م

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

03:33 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

03:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان