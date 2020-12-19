فوز بنها والبلاستيك والشمس والماظة بدورى القسم الثالث



وفاز البلاستيك على حساب نظيرة فريق سراى القبه برباعية نظيفة سجلها محمود الصغير هدفين واحمد رؤوف ومحمد عماد.



وفاز فريق الشمس على فريق طوخ بهدفين دون رد سجلهامصطفى شفيق.



وفاز الأميرية على فريق قليوب بهدفين نظيفين، وتعادل اتحاد الشرطة مع العبور بدون أهداف.



وتعادل فريق بهتيم مع فريق المرج، كما تعادل الغابه مع فريق اسكو بدون أهداف.



ترتيب المجموعة السادسة





1- بنها 7 نقاط

2- الشرطة 7 نقاط

3- الشمس 7 نقاط

4- البلاستيك 5 نقاط

5- اسكو 4 نقاط

6- مصر للتأمين 4 نقاط

7- العبور 4 نقاط

8- المرج 4 نقاط

9-طوخ4 نقاط

10- الغابه 4 نقاط

11- ألماظة 4 نقاط

12- بهتيم 3 نقاط

13- الأميرية 3 نقاط

14- ايروسبورت نقطتين

15- قليوب نقطة

16- سراى القبه بدون نقاط

شهدت مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة مجموعة القاهره عن فوز فريق بنها بقيادة سعيد مدبولي على فريق مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف سجلها ويليام و محمد ضاحى وسجل محمد زكى هدف التأمين.وفاز ألماظة على فريق ايروسبورت بهدفين مقابل هدف سجلها اسلام أبو العلا ومحمد مصطفى.