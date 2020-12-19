أحمد مجدي يكشف عن موعد عرض فيلم "حظر تجول"

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أعلن الفنان أحمد مجدي عن موعد عرض فيلم "حظر تجول" وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "مجدي" قائلا: "فيلم حظر تجول ابتداء من الأربعاء 30 ديسمبر في دور العرض".



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد مجدي، مشاركته في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "فرصة تانية" مع عدد من الفنانين منهم ياسمين صبري وهبة مجدي ونهال عنبر.