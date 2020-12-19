فوز بايونيرز ونبروه وشربين بالقسم الثالث

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:03 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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حقق فريق بايونيرز إنتصارا ثمينا م خارج ملعبه على حساب فريق كهرباء طلخا بهدف حماده يحي فيما حقق نبروه فوزا صعبا على حساب شباب الأمير بهدف سعد محسن.

وحقق فريق اتحاد المنزلة مفاجأة بعدما تغلب على ضيفه ميجاسبورت بهدف إبراهيم الشربينى.

فيما تغلب مياه الدقهلية على شبان بدواى بهدفى إسلام محفوظ و حماده أبوطالب فيما حقق بلقاس فوزا كبيرا على السنبلاوين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحقق شربين فوزا غالىا خارج أرضه على حساب فريق دقادوس بهدف محمد المصرى.

 وتمكن عمال المنصورة من تحقيق أول فوز هذا الموسم على حساب مستضيفه منية سمنود بهدفين مقابل.

 ترتيب المجموعة التاسعة

١- بايونيرز ٩ نقاط
٢- نبروه ٩ نقاط
٣- بلقاس ٧ نقاط
٤- شربين ٦ نقاط
٥- السنبلاوين ٦ نقاط
٦- مياه الدقهلية ٦ نقاط
٧- ميجاسبورت ٦ نقاط
٨- كهرباء طلخا ٣ نقاط
٩- منية سمنود ٣ نقاط
١٠- عمال المنصورة ٣ نقاط
١١- المنزلة ٣ نقاط
١٢- شبان بدواى ١ نقطة
١٣- الأمير ٠ نقطة
١٤- دقادوس ٠ نقطة
١٥- الخيارية ٠ نقطة

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