الخارجية اليونانية عن الاستفزازات التركية: "تهدد استقرار المنطقة"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:15 م
بوابة الفجر
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 قال وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر تركيا مشكلة وعاملا مزعزعا للأمن والاستقرار في المنطقة.

 

 

 

وأكد دندياس في تصريحات صحفية، أن الاتحاد الأوروبي يرى أيضاً العلاقات مع تركيا تتجاوز مسألة الخلاف مع بعض أعضائه.

 

 

 

وحثت اليونان، في وقت سابق الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء بحق سلوك تركيا "المشين" على خلفية تحركاتها الاستفزازية شرق المتوسط.

 

 

 

 

 

وأبحرت سفينة الأبحاث التركية أوروتش رئيس، الإثنين الماضي، مجددا من ميناء أنطاليا في خطوة تثير الاستفزازات من جديد بشرق البحر المتوسط.

 

 

 

 

 

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن سفينة الأبحاث التركية "أوروتش رئيس" غادرت ميناء مدينة أنطاليا (جنوب) وتتجه في مسار إلى الجنوب الغربي داخل المياه الإقليمية.

 

 

 

 

 

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" التركية، فإن السفينة المذكورة، انطلقت من الميناء، برفقة سفينتي الدعم "جنكيزخان"، و"آطامان"

 

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