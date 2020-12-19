الصين تفرض رسوم إغراق على منتاجات الاثلين

) أعلنت وزارة التجارة يوم الجمعة أن الصين ستنفذ تدابير مكافحة الإغراق على منتجات الإثيلين بروبيلين ديين مونومير ( EPDM ) المستوردة من الولايات المتحدة وجمهورية كوريا والاتحاد الأوروبي.

وفي حكم نهائي يستند إلى تحقيق لمكافحة الإغراق بدأ في يونيو من العام الماضي، ذكرت وزارة التجارة أن الصناعة المحلية في الصين عانت من أضرار جسيمة بسبب إغراق هذه المنتجات من الولايات المتحدة وجمهورية كوريا والاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزارة أنه ابتداءً من يوم الأحد، سيتم فرض التعريفات بمعدلات تتراوح بين 12.5 بالمئة إلى 222 بالمئة لمدة خمس سنوات.

ويستخدم الإثيلين بروبيلين ديين مونوميرعلى نطاق واسع في تصنيع قطع غيار السيارات والأسلاك والكابلات ومنتجات صناعية أخرى.