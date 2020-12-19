تبدأ 3 يناير.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان بمدينة العبور

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يبدأ جهاز تنمية مدينة العبور، يوم الأحد 3 يناير 2021، تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزا التكميلية، وقطع أراضي العاملين بالخارج بالمرحلة السابعة والسابعة التكميلية بمشروع بيت الوطن، على أن يتم إحضار جميع المستندات المتعلقة بقطعة الأرض التي تم حجزها طبقا لكراسة الشروط.



ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الإثنين الموافق 8 فبراير 2021.



وفيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزا التكميلية، وقطع أراضي العاملين بالخارج بالمرحلة السابعة والسابعة التكميلية بمشروع بيت الوطن، في مدينة العبور:



أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ يوم الأحد 3 يناير 2021، وحتى يوم الإثنين 8 فبراير 2021، فى تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزا التكميلية، وقطع أراضى العاملين بالخارج بالمرحلة السابعة والسابعة التكميلية بمشروع بيت الوطن، بمدينة العبور، على أن يتم إحضار جميع المستندات المتعلقة بقطعة الأرض التى تم حجزها طبقا لكراسة الشروط.



ويتم التسليم وفقا لما يلي:



تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزا التكميلية بالبلوك (18099)، خلف الحي التاسع:



- تسليم القطع من 1 إلى 14، يوم الأحد 3 يناير 2021.



- تسليم القطع من 15 إلى 28، يوم الإثنين 4 يناير 2021.



- تسليم القطع من 29 إلى 42، يوم الثلاثاء 5 يناير 2021.



- تسليم القطع من 43 إلى 56، يوم الأربعاء 6 يناير 2021.



- تسليم القطع من 57 إلى 70، يوم الخميس 7 يناير 2021.



- تم تخصيص يومى الأحد 17 يناير 2021، والإثنين 18 يناير 2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.







تسليم قطع أراضى العاملين بالخارج بالمرحلة السابعة والسابعة التكميلية بمشروع بيت الوطن بمنطقة (D 9):



- تسليم القطع من 1 إلى 20، يوم الأحد 24 يناير 2021.



- تسليم القطع من 21 إلى 40، يوم الإثنين 25 يناير 2021.



- تسليم القطع من 41 إلى 60، يوم الثلاثاء 26 يناير 2021.



- تسليم القطع من 61 إلى 80، يوم الأربعاء 27 يناير 2021.



- تسليم القطع من 81 إلى 95، يوم الأحد 31 يناير 2021.



- تم تخصيص يومى الأحد 7 فبراير 2021، والإثنين 8 فبراير 2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.