باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الرحيل عن صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومنح البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني، الضوء الأخضر لإدارة ناديه من أجل رحيل عمر السعيد مهاجم الفريق، بالميركاتو الشتوي.

ورحب المدرب البرتغالي برحيل عمر السعيد مهاجم الفريق ومناقشة العروض المقدمة له من أجل خروجه، سواء نهائيًا أو على سبيل الإعارة.

ويرغب باتشيكو في خروج السعيد عن القلعة البيضاء، خاصةً في ظل عدم مشاركته في المباريات وعدم الاعتماد على خدماته بالمرحلة المقبلة.

وفشل عمر السعيد في إثبات ذاته للأجهزة الفنية التي مرت على قيادة الفارس الأبيض، منذ انتقاله من صفوف وادي دجلة، وأصبح حبيس دكة البدلاء.

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