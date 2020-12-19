فوز الاتصالات وكاسكادا وجولدى بمجموعة الجيزه بالقسم الثالث

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت نتائج الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزه عن افوز فريق الاتصالات بقيادة هانى العقبي بعلى فريق بشتيل بهدف نظيف سجله عبد الرحمن بودي الذي أضاع ضربه جزاء قبل تسجيل الهدف.

وفاز فريق كسكادا على فريق العياط برباعية مقابل هدف سجلها حسام رشدى هدفين وحماده زينهم وكالوشه، بينما سجل عبد الظاهر هدف العياط.

وفاز فريق القومي على فريق 6 أكتوبر برباعية نظيفة سجلها خالد شعبان هدفين ومحمد جمعه وطارق سعد.

وتعادل حلوان العام مع فريق مستقبل وطن بدون أهداف، وفاز جولدى على حساب نادي الصف بهدفين مقابل هدف سجلها مقديشو ويوسف اوكا.

وتعادل فريق البدرشين مع فريق الصيد بهدف لمثله، وفاز فريق المعادى على أبو النمرس  بهدف نظيف
بينما فاز أمس فريق جينيس على فريق أوسيم برباعية نظيفة.

ترتيب المجموعة الخامسة

1-الاتصالات 9 نقاط
2- القومى 7 نقاط
3- المعادى 6 نقاط
4-كسكادا5 نقاط
5- البدرشين 5 نقاط
6- جولدى 5 نقاط
7- جينيس 4 نقاط
8- أبو النمرس 4 نقاط
9- العياط 4 نقاط
10- مستقبل وطن 3 نقاط
11- الصيد 3 نقاط
12-بشتيل نقطتين
13- الصف نقطة
14- 6 أكتوبر نقطة
15- أوسيم نقطة
16- حلوان العام نقطة

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