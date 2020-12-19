بايرن ميونخ يمهد طريق ريال مدريد لحسم صفقة مبابي

لا يزال الحديث مستمر حول مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي ارتبط بالعديد من الأندية الأوروبية على رأسها ريال مدريد وليفربول.

ووفقاً لصحيفة " آس " الإسبانية، فإن نادي بايرن ميونيخ انسحب من صفقة التعاقد مع مبابي، حيث أن النادي الألماني لن يضغط لجلب اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن طريق ريال مدريد أصبح ممهد للتوقيع مع مبابي، كما اللاعب الشاب يماطل بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022.

وكان ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان، قد أكد في تصريحات صحفية بأن واثق من بقاء الثناي كيليان مبابي ونيمار جونيور مع الفريق.