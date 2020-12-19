بايرن ميونخ يمهد طريق ريال مدريد لحسم صفقة مبابي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

لا يزال الحديث مستمر حول مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي ارتبط بالعديد من الأندية الأوروبية على رأسها ريال مدريد وليفربول.

 

ووفقاً لصحيفة " آس " الإسبانية، فإن نادي بايرن ميونيخ انسحب من صفقة التعاقد مع مبابي، حيث أن النادي الألماني لن يضغط لجلب اللاعب.

 

وأضافت الصحيفة أن طريق ريال مدريد أصبح ممهد للتوقيع مع مبابي، كما اللاعب الشاب يماطل بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022.

 

وكان ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان، قد أكد في تصريحات صحفية بأن واثق من بقاء الثناي كيليان مبابي ونيمار جونيور مع الفريق.

أخبار تهمك

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ يوم

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. أزمة كبيرة تضرب الزمالك قبل موقعة جازيلي في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

أبو تريكة يفجر مفاجأة بشأن محمد صلاح في ليفربول

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 3 ساعات

فوز منوف وميت خلف وميت خاقان والشرقية وأبو حماد بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعة

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعة

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

04:33 م

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

05:32 م

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

03:33 م

فوز منوف وميت خلف وميت خاقان والشرقية وأبو حماد بالقسم الثالث

05:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان