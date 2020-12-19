فوز نادي ملوي والوليدية وتعادل سمالوط في القسم الثالث

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:26 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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أقيم اليوم مباريات الأسبوع الثالث لمسابقة دوري القسم الثالث، للمجموعة الثالثة للموسم الكروي 2020\2021.
في المباراة الأولي، فاز فريق نادي ملوي، علي فريق بني مزار، باربعة اهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي.
وفي المباراة الثانية، تعادل فريق مركز شباب الخارجة، مع فريق مركز شباب القيس، بهدفين لكل فريق، في المباراه التي شهدها ملعب الخارجة.
وفي المباراة الثالثة، تعادل فريق مركز شباب سمالوط، مع فريق مركز شباب ناصر ملوي، سلبيا، في المباراه التي جاءت على ملعب مطاي.
وفي المباراة الرابعة، فاز فريق الوليدية، علي فريق القوصية، بهدف نظيف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ديروط.
وفي المباراة الخامسة، فاز فريق الهنداو، علي فريق الوادي الجديد بهدف نظيف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب الهنداو.
ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الثالثه غدا الاحد عندما، يلتقي فريق مركز شباب مغاغه، فريق ناصر الفكرية، في المباراه التي سيشهدها ملعب مطاي.
ترتيب المجموعه الثالثه
1نادي ملوي 6 نقاط
2- ناصر الفكرية 6 نقاط
3- الوليدية 6 نقاط
4- مركز شباب القيس 5 نقاط
5- القوصية 4 نقاط
6- مركز شباب ناصر ملوي 4 نقاط
7 - مركز شباب سمالوط 4 نقاط
8- مركز شباب الخارجة 4 نقاط
9- مركز شباب مغاغه 3 نقاط
10 - بني مزار 3 نقاط
11- الهنداو 3 نقاط
12 - الوادي الجديد بلا نقاط

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