بدء الدورة 31 لأيام قرطاج السينمائية بمشاركة أكثر من 120 فيلما عربيا وأجنبيًا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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بدأت بالعاصمة التونسية الدورة الحادية والثلاثون لأيام قرطاج السينمائية بمشاركة مجموعة من صناع السينما ونجوم الفن والثقافة العرب والأجانب ، وسط إجراءات صحية وقائية وأمنية مشددة في ظل تواصل انتشار فيروس كورونا المستجد .

 

وتقدم هذه الفعاليات التي تتواصل إلى الثلاثاء المقبل ، أكثر من 120 فيلما تتنوع بين الدرامية والوثائقية الطويلة والقصيرة من عدد من الدول وسط غياب للمسابقة الرسمية للمهرجان، التي ألغيت بسبب جائحة كورونا.

 

وأكد المدير العام لأيام قرطاج السينمائية رضا الباهي خلال افتتاح الفعاليات على أهمية هذه الدورة التي وصفها بالاستثنائية بسبب فيروس كورونا الذي تسبب في إلغاء عدد من التظاهرات الثقافية في البلاد.

 

كما تخلل حفل الافتتاح مجموعة من التكريمات لعدد من الفنانين والممثلين التونسيين والعرب على غرار المطربة التونسية الراحلة " نعمة " والممثل المصري عبد العزيز مخيون ومنحته تانيت ذهبي خاص تقديرا له ولمسيرته الفنية في عالم السينما المصرية والعربية.

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