إقالة الجهاز الفني للجزيرة بدوري القسم الثاني

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:21 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
قرر مجلس إدارة نادي الجزيرة بمطروح إقالة الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بدوري القسم الثاني، بقيادة محمد سليمان، عقب الخسارة اليوم من فريق أبو قير، بثلاثة لهدف بالجولة الرابعة.

ومن المنتظر إختيار جهاز فني جديد يقود الجزيرة خلال المباريات المقبلة، بالمسابقة.

ويسعد الجزيرة للقاء سبورتنج في الأسبوع الخامس للموسم الحالي.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ يوم

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعة

أبو تريكة يفجر مفاجأة بشأن محمد صلاح في ليفربول

منذ أقل من ساعة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تفاصيل تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أزمة كبيرة تضرب الزمالك قبل موقعة جازيلي في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

فوز منوف وميت خلف وميت خاقان والشرقية وأبو حماد بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ ساعة و 23 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

04:33 م

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجم الزمالك

05:32 م

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

03:33 م

فوز منوف وميت خلف وميت خاقان والشرقية وأبو حماد بالقسم الثالث

05:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان