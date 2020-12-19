إقالة الجهاز الفني للجزيرة بدوري القسم الثاني

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قرر مجلس إدارة نادي الجزيرة بمطروح إقالة الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بدوري القسم الثاني، بقيادة محمد سليمان، عقب الخسارة اليوم من فريق أبو قير، بثلاثة لهدف بالجولة الرابعة.



ومن المنتظر إختيار جهاز فني جديد يقود الجزيرة خلال المباريات المقبلة، بالمسابقة.



ويسعد الجزيرة للقاء سبورتنج في الأسبوع الخامس للموسم الحالي.