بالصور .. الأوليمبي يحقق فوز ثمين على الرجاء بالقسم الثاني

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
شادي محمد - تصوير أنور سعيد
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حقق فريق الكرة الأول بنادي الأوليمبي السكندري فوز غالي على حساب فريق الرجاء المطروحي وذلك ضمن إطار منافسات الأسبوع الرابع من دوري القسم الثاني و المجموعة الثالثة، وأُقيمت المباراة على معلب "مركز شباب مطروح".
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وجاء تتشكيل الرجاء كالتالي:

حراس المرمى: محمد عادل زياده.
خط الدفاع: وليد خميس، محمد إسماعيل، محمد باستن، أمير صابر.
خط الوسط: إبراهيم جمال، جون سيلا، عمر عطيتو.
خط الهجوم: محمد تريكة، خالد أبو زياد، وليد عطية.
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بينما أختار أحمد ساري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأوليمبي عن تشكيل فريقه كالتالي:

حارس المرمى: هاني جمال.
خط الدفاع: محمد رجب، محمود المنشاوي، نور نبيل، محمد العديسي.
خط الوسط: طه إبراهيم، مروان شاهين، أحمد عيد.
خط الدفاع: نادي حسن، عبد الله الرويني، حسين حمدي.
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وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني وعن طريق عبدالله الرويني مهاجم الفريق السكندري.

وأرتفع رصيد نادي الأوليمبي بعد هذا الفوز إلي 8 نقاط جمعهم من فوزين و تعادلين، بينما يظل في حساب الرجاء المطروحي نقطتين فقط جمعهم من تعادلين و هزمتين.

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