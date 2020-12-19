"وقع من القطار".. مصرع شاب دهساً في العياط

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لقي شاب مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار إثر سقوطه منه، اليوم السبت بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بقرية بهبيت، بنطاق المركز.

وإنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وبالفحص والمعاينة تبين اختلال توازن شاب وسقوطه من القطار ليلقى حتفه في الحال.



وجرى نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.