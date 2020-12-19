



نشر رابط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021 الاسم والرقم القومي عبر موقع دعم مصر





رابط إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموين 2021 من أجل الحصول على دعم السلع والخبز وخاصتاً للفئات الأكثر استحقاقاً التي تعاني من أزمة مالية، إضافة المواليد الأمر الذي يشغل الكثير من الأسر من الطبقة البسيطة جداً الذي ينتظرون إضافة أبنائهم على البطاقة للاستحقاق، تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير معيشة مستقلة للمواطنين دون أي معاناة.





الشغل الشاغل خلال هذه الفترة هي إضافة المواليد الذي تقدم عليها عدد يصل إلى ملايين في العام الماضي 2019 و مازال المواطنين ينتظرون مع قدوم كل شهر جديد يأتي عليهم إضافة أبنائهم الجدد على البطاقة التمويني، خلال الفقرات التالي من المقال نستعرض لكم موعد إضافة المواليد الجدد وطريقة الإضافات الجديدة عبر موقع دعم مصر ترقبوا معنا.





رابط اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021

- لتسجيل إضافة مواليد جدد الدخول على موقع دعم مصر وزارة التموين ( اضغط هنا ).

- الضغط على الصفحة الرئيسية.

- اختيار اضافة المواليد

- ادخال الاسم.

- الرقم القومي.

- الضغط على حفظ.





موعد إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

يؤكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن منا يتم إضافته خلال هذه الفترة من المواليد الجدد هم أبناء تكافل وكرامة والفئات الأكثر استحقاقاً وبداية العام الميلادي الجديد 2020 يتم صرف باقي المواليد بعد توفير تلك الميزانية وعلى المواطنين الأنتظار وسوف تعلن الوزارة في حالة أي جديد وتؤكد قبل الموعد عن الاضافة والصرف لباقي الفئات نظكراً لظروف المواطنين وهذا ما يستدعى للاطمئنان وعدم القلق.



