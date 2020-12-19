



ننشر أسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة 2020.. الاستعلام بالرقم القومي moss.gov (وزارة التضامن الاجتماعي)





ننشر بالخطوات، كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي moss.gov وذلك في ظل تزايد البحث في الساعات القليلة الماضية حول هذه المظلة التكافلية الاجتماعية التي تضم ما يقرب من 3.6 مليون أسرة تزامنا مع تصريحات المسئولين في وزارة التضامن الاجتماعي أن استحقاق هذا المعاش أو الراتب يكون وفق المحددات والشروط التي حددتها الوزارة والتي سنشير إليها من خلال هذا المقال.





أسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة

و يمكن لكافة المواطنين الذين تقدموا بالتسجيل صرف مبالغ الدعم التي يمنحها برنامج تكافل وكرامة الاستعلام ومعرفة أسماء المقبولين بالرقم القومي باتباع الخطوات التالية:





- الدخول عبر الرابط الآتي ( الدخول عبر الرابط الآتي ( اضغط هنا ).

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

- الانتظار حتى يتم الانتقال إلى صفحة أخرى بها البيانات.

- سوف تظهر البيانات التي الخاصة بالأسماء.





شروط الحصول على دعم البرنامج

كما كرنا، هناك عدة محددات وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي لابد من توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة، سوف نتناولها في هذه الفقرة.





وأهم هذه الشروط ما يلي:





- لابد من الالتزام بتعليم الأطفال حتى سن 18 بالنسبة للأسر.

- يجب ان تكون نسبة حضورهم لا تقل عن 80%.

- عدم القيد في أي من برامج الدعم او التأمينات والمعاشات.





الفئات المستحقة

بالنسبة لمعاش تكافل، أسر المجندين أو الذين يشارك في إعالتهم سواء زوجة أو أولاد قاصرين، أو أخوته أو والديه.





أما عن المسنين، فلا بد أن يكون بلغ عمر المسن 65 عاما.





كذلك الأطفال وخاصة من ذوي الإعاقة ، يشترط أن يكون بلغ الـ 18 عاما.





يستحق المعاش الشخص العاجز الذي يبلغ من العمر 18 عاما ولكنه يعجز عن العمل نظرًا لظروف صحية تعرض لها أو حادثة أدت إلى عجزه عن العمل أو ما شابه ذلك.



