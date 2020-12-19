ستاد جديد يحمل اسم الأسطورة مارادونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
Advertisements
سيحمل ملعب "أونيكو دي لا بلاتا" حيث عرف الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا رحلته التدريبية الأخيرة قبل وفاته في 25 نوفمبر اسم أسطورة كرة القدم، بحسب ما أعلن الجمعة حاكم مقاطعة بوينوس أيرس.

وأكد الحاكم أكسل كيسيلوف بحضور الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديس ونائبة الرئيس كريستينا كيرشنر: قررنا إعادة تسمية الملعب استاد أونيكو دي لا بلاتا دييغو أرماندو مارادونا. كان دييغو فريدا ويستحق أن يحمل هذا الملعب الفريد اسمه.

بُني الملعب في التسعينيات بهدف مشاركته بين الغريمين المحليين استوديانتيس وخيمناسيا إسغريما، لكن بعد افتتاحه في 2003، لم يُستخدم من قبل الطرفين سوى لفترات مؤقتة، ويستضيف هذا الملعب الحديث الطراز في الأرجنتين، أربع مباريات في كوبا أميركا في يوليو المقبل.

وقبل وفاته عن 60 عاما بسبب مضاعفات في القلب، كان مارادونا مدربا لخيمناسيا إي إسغريما بعدما تبوأ منصبه في سبتمبر 2019.

ويحمل ملعب آخر في بوينوس أيرس اسم النجم السابق الذي أحرز لقب مونديال 1986، التابع لنادي أرخنتينوس جونيورز منذ 2004، هناك بدأ "الطفل الذهبي" مسيرته بعمر الخامسة عشرة قبل الانضمام لمدة خمس سنوات إلى بوكا جونيورز.

وكان ملعب "سان باولو" التابع لنادي نابولي والذي شهد معجزات مارادونا في الدوري الإيطالي بين 1984 و1991 قد أعيد تسميته تكريما لمارادونا.

أخبار تهمك

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

كلوب يفسر عدم الدفع بصلاح أساسيًا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. أزمة كبيرة تضرب الزمالك قبل موقعة جازيلي في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

زيدان يكشف حقيقة تعاقد مع صفقات جديدة في يناير

منذ ساعة و 14 دقيقة

تفاصيل تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ يوم

أزمة في ريال مدريد قبل مواجهة إيبار

منذ 42 دقيقة

صلاح يسجل هدفين في انتصار ليفربول الكاسح على كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

منذ 41 دقيقة

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

الزمالك يخطط للتعاقد مع الفهد الإفريقي

04:33 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن تطوير 1000 قرية

03:07 م

الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

03:33 م

عاجل.. أزمة كبيرة تضرب الزمالك قبل موقعة جازيلي في دوري أبطال أفريقيا

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان