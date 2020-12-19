انقطاع المياه عن طوخ بسبب عطل مفاجئ

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عطل مفاجئ بخط الطرد الرئيسي بمحطة 2 غرب السكة الحديد، أمام مزلقان طوخ كفر منصور، مما يترتب عليه قطع المياه عن عدد من مناطق المدينة، وجاري الآن أعمال إصلاح العطل، وسيتم ضخ المياه بعد إصلاح العطل مباشرة.

وفي سياق آخر اجتمع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بروؤساء القطاعات ومديري العموم وروؤساء أفرع الشركة، لمناقشة عددًا من الموضوعات، على رأسها موقف مشروعات نقل وتعديل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية، وسرعة الاانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال.

وشدد على ضرورة متابعة اللجان المشرفة للأعمال من قطاع المشروعات والمرور بصفة مستمرة لمواقع العمل وتذليل كافة العقبات التى تواجه الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الطرق والكباري.




وناقش مجاهد الموقف التنفيذى لمشروع غرف صرف الأمطار وسرعة دخولها الخدمة فور الإنتهاء من تنفيذها والتنسيق المستمر مع مجالس المدن وإدارات الطرق المركزية والمرور لسرعة الإنتهاء من الأعمال خلال هذا الشهر، وفى السياق نفسه أكد رئيس شركة مياه القليوبية على استمرارية جاهزية معدات الشفط وسيارات الكسح وطلمبات رفع مياه الأمطار والبدالات وسرعة التعامل مع مناطق تجمع مياه الأمطار خاصة فالأنفاق والطرق الرئيسية والميادين.


وعرض رئيس قطاع التشغيل والصيانة خطة القطاع وموقف التشغيل وترشيد إستهلاك الخامات الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى متمثلة في الكلور والشبة والكهرباء والمواد البترولية مع التأكيد على ضرورة المحافظة على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.


ووجه مجاهد روؤساء الأفرع سرعة التعامل مع الأعطال فور حدوثها لتقليل الفاقد من المياه المهدرة فى الأعطال وتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة إصلاح الأعطال وتوفير سيارات مياه نقية للمواطنين خلال فترة إصلاح العطل 

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