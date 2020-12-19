أبو تريكة يفجر مفاجأة بشأن محمد صلاح في ليفربول

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن محمد صلاح، نجم ليفربول، لا يشعر بالسعادة مع فريقه في الوقت الحالي.

 

وقال أبو تريكة عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس»:" محمد صلاح ليس سعيدًا، هذا شعوري الشخصي، لكن لم تجمعني به أي محادثات حتى الآن".


وتابع:" وجود صلاح كبديل في مباراة كريستال بالاس، وحديثه بالأمس حول برشلونة وريال مدريد وشارة القيادة أمام ميتلاند، ربما تحت النار رماد، هذا جائز وسأتصل به فور انتهاء المباراة".

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