محمد سراج يناقش قضية عمر كمال وحمو بيكا ويقارنهم بأغاني التسعينات

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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خلال الحلقة الثالثة من برنامج "تريند العاصمة" والتي يقدمها نجم ستار أكاديمي "محمد سراج" وينشرها على صفحة موقع التواصل الاجتماعي "أخبار العاصمة"، يوم الجمعة، ناقش سراج مجموعة من التريندات التي شغلت مصر خلال الأسبوع الماضي، وكان أهمها هو التريند الفني "خناقة بيكا وعمر كمال"، والتي دارت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي ووصلت لمرحلة التراشق بالألفاظ.

وربط بينهم وبين الأغاني التي أثارت جدل في التسعينيات مثل روبي وماريا وغيرها، وناقش أيضًا فرح الفنانة رنا سماحة والذي كان بحضور العديد من النجوم والنجمات، وخلال تريند الرياضة ناقش قضية رمضان صبحي وخناقة أمير مرتضى منصور مع اللاعب السابق ميدو، أما خلال تريند الصحة فناقش تضارب آراء الناس حول وصول مصل مرض كورونا وتناول الشارع المصري لهذا الخبر، وفي النهاية قدم أغنية جديدة من غناءه وكلمات أحمد حسن راؤول وألحان فلكلور.


تريند العاصمة هو برنامج ساخر يقدمه نجم ستار أكاديمي محمد سراج على صفحة "أخبار العاصمة" على الفيسبوك ويناقش فيه الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل كوميدي وساخر ويسلط الضوء على كل ما هو جديد على الساحات الفنية والرياضية والسياسية، وينشر الحلقة كل يوم جمعة على الصفحة.

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