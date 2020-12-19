محمد صلاح يتحدث عن منتخب مصر تحت قيادة البدري

تحدث النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، عن رأيه في مستوى منتخب مصر تحت قيادة الكابتن حسام البدري، المدير الفني للفراعنة.

وقال «صلاح» في تصريحات لصحيفة أس الإسبانية: «أعتقد أن منتخبنا جيد رفقة المدرب الجديد الكابتن حسام البدري، لقد تأهلنا تقريبًا إلى كأس أمم إفريقيا، التي لم نُتوج بها منذ 10 سنوات تقريبًا، الجميع متحمس للتتويج بها من جديد، في الحقيقة نريد التتويج بها من أجل الجمهور ولأنفسنا أيضًا».

وأضاف: «سنرى ما سيحدث، ولكن أعتقد أن هناك تحسنًا مع المدرب الجديد وهذه المجموعة من اللاعبين، نلعب بصورة جيدة وهناك علاقة جيدة بين الجميع، نأمل أن نتمكن من التتويج بهذا الكأس هذه المرة».